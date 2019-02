Bruno Alves, difensore del Parma, parla a Sky Sport nel giorno del compleanno dell'amico e compagno di Nazionale Cristiano Ronaldo: ​"Ero nell'Under 21 e lui è arrivato con noi perché era molto forte. Abbiamo giocato insieme sia l'Europeo che le Olimpiadi, in Nazionale 11 anni di fila. Ci conosciamo da tanto tempo, lo conosco bene come calciatore ma è anche divertente. Gli piace sempre ridere, è sempre sorridente ma è anche un grande professionista. E' un'ispirazione per tutti in Portogallo. E' un orgoglio per tutti nel mondo, soprattutto in Portogallo".



DIFFICOLTA' - "Il periodo all'inizio dell'Under 21 è stato il più difficile forse per lui. Io sono più vecchio ma lui è arrivato in Nazionale prima di me. Ci siamo aiutati a vicenda, siamo diventati amici".



MIGLIOR QUALITA' - "La gioia che mostra sempre è la sua più grande dote. E' molto amichevole ed è motlo onesto. La sua educazione è quello che gli ha trasmesso la famiglia è molto importante. Gli piace fare tutto al meglio. Dopo che abbiamo visto l'Europeo nel 2016 siamo andati ad Ibiza con le famiglie, è stato un periodo bellissimo dopo aver vinto quel trofeo. E' molto importante per noi, era il primo trofeo per il Portogallo".



RABBIA CR7 - "Pallone d'Oro? Ovviamente era arrabbiato, lo meritava, per tutto quello che ha fatto l'anno scorso. Questo può motivarlo ancora di più. E' importante per lui e per il suo club che lui sia motivato così, vuole vincere trofei".