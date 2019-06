Bruno Carvalho, proprietario della “Team of Future” e agente tra gli altri dei talenti portoghesi Trincão, Florentino e Nuno Santos ha parlato in esclusiva a Calciomercato.com del futuro dei suoi assistiti e dell’ormai imminente arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma.



Buonasera. Dopo Mourinho, Villas Boas, Jardim e Paulo Sousa il calcio europeo potrebbe conoscere un altro tecnico portoghese come Fonseca. Secondo lei è pronto per la Roma e a che punto è la trattativa?

“Fonseca è uno dei migliori allenatori portoghesi in questo momento. Negli ultimi anni lui ha dimostrato proprio questo perché le sue squadre vincono titoli giocando un calcio bello e di alto livello. Credo che sia un allenatore completo e molto carismatico e riesci a farsi seguire dai suoi giocatori. È l’allenatore giusto per la Roma in questo momento".



Si parla anche di parecchi giovani che stanno emergendo nel calcio portoghese. Uno di questi è sicuramente Trincao. Ce lo descrive?

“Trincão è uno dei migliori calciatori giovani al mondo. È un ragazzo molto ambizioso e molto esigente con se stesso. Lavora sempre al limite, ha capacità per driblare e segnare anche tanti goal come vediamo con le nazionali portoghesi. Vediamo cosa li reserva il futuro. Ma credo che farà cose importanti nel calcio. È un grande talento.” Si parlava di lui in ottica Napoli e Juve, l’eventuale approdo di Fonseca potrebbe spostarlo pure in ottica Roma?

“Trincao è un giocatore che piace a molti grandi club europei. Ci sono tanti club che seguono le sue partite e si interessano per lui. Non lo so cosa accaderà questa estate. Sarebbe certo affascinante vederlo in una squadra come la Roma, dove negli ultimi anni sono approdati tanti giovani di talento. Poi la Roma ha anche la tradizione di giocare un bel calcio e se l’allenatore sarà Fonseca, continuerà a giocare un calcio offensivo.”



Altro ragazzo in rampa di lancio è sicuramente Florentino, ieri si è parlato di Manchester City per lui

“Florentino sarà il migliore 6 del mondo. So che ci sono molte squadre interessate, ma abbiamo, insieme al Benfica, il progetto di rimanere in Portogallo, giocare ancora di più nella prima squadra e arrivare nella nazionale maggiore e poi dopo magari pensare in un futuro trasferimento, ma non ora.”



Un suo commento sulla prima stagione italiana di Cristiano Ronaldo?

“Cristiano Ronaldo è il migliore del mondo. È sempre positivo avere un giocatore della dimensione di CR7 a rappresentare il nostro paese e il nostro calcio. Per la Serie A è fondamentale avere giocatori del calibre di Cristiano ed è stata una grande conquista per il vostro campionato. Credo che sia stata una stagione importante e positiva per lui in campionato e in Champions, speriamo che collettivamente la Juve possa arrivare più lontano in Europa.”