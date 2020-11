Bruno Conti, ex ala della Roma e della Nazionale, parla a Il Messaggero, ricordando così Diego Armando Maradona: "Da quando un giorno, alla fine di una partita della Roma contro il Napoli, mi chiese di andare a giocare con lui. È stato emozionante: Diego voleva al fianco me, proprio me. Se ci ho pensato? Beh, era un periodo in cui avevo problemi con Dino Viola per il rinnovo del contratto. In quella partita io ero il capitano della Roma, lui del Napoli. Alla fine quel vieni a giocare a Napoli non lo dimentico. Poi le cose si sistemarono con il presidente e gli dissi di no. Ma nel tempo è rimasta la stima e il rispetto. Alla fine sono rimasto a Roma e sono felice".