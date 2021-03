22 gol e 13 assist in 39 partite stagionali. Numeri da urlo per Bruno Fernandes, che di mestiere non fa la punta, ma il centrocampista avanzato. Il Manchester United se lo gode, le italiane lo rimpiangono. ​Nell’estate 2012 arrivò al Novara dal Boavista per 40mila euro. Lo United ha pagato l'ex Samp e Udinese 55 milioni più 25 di eventuali bonus.