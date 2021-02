A giugno il contratto di Bruno Peres con la Roma scadrà e sarebbe il termine di un'avventura strana, fatta di tanti bassi e qualche alto. Come quello di ieri col Braga. Proprio al termine della gara coi portoghesi l'esterno brasiliano ha lanciato un segnale al club: "​ Ho sempre lavorato per fare bene, è la cosa più importante. Devo stare concentrato sulla Roma che ha bisogno di me, io cerco di essere disponibile quando il mister mi chiama. Poi quello che succederà dopo non lo so, io cerco di fare il meglio in campo, se mi rinnoveranno il contratto sarò felice, lo spero. L'importante è lavorare bene e aspettare che le cose vadano bene”.