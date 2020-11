Grande paura per il giovane talento portoghese dello Sporting Lisbona, Bruno Tavares. Il calciatore classe 2002 è salvo per miracolo, ma ha rischiato di morire per essere stato colpito al petto da uno sparo. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, il 18enne era infatti in compagnia di alcuni amici in una stazione di servizio quando è partito, sembra, accidentalmente, un colpo di arma da fuoco. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all'ospedale Garcia de Orta di Lisbona e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza che gli ha salvato la vita. Fortunatamente è stato già dimesso e ha fatto ritorno a casa. La polizia ha avviato un indagine per fare chiarezza sull'accaduto, perché la persona che ha sparato sarebbe fuggita.