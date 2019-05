Un fulmine, a ciel sereno. Sì, l'addio di De Rossi, ovvio. Ma non solo. Ieri, a mezzogiorno, è uscito un nuovo pezzo di Brusco legato alla Roma, a 18 anni dal primo, "Ancora & ancora". Questo, però, non abbraccia il gruppo, ma l'indivduo: il bazooka di Bati, il drago Zago, il pendolino Cafu non c'entrano, c'entra solo Capitan Futuro, a cui il futuro romanista è stato tolto da chi sta lontano, molto lontano. Sulla scena da inizio anni '90, con 10 album alle spalle, al lavoro per qualcosa di nuovo, il cantante reggae romano ha fatto una chiacchierata con noi di calciomercato.com. E subito si parte dalle origini, dall'idea, dalla scintilla che ha dato il via a tutto: "Stavo andando in studio a registrare altri pezzi, ero in macchina, mi è venuta la prima frase e da lì... si è scritto da solo. La casualità, quando sono arrivato in studio, è che ci fosse una sala libera, avevo un'ora di tempo libera, ho chiesto al ragazzo dello studio di registrarla. Mixata alla bella e buona, l'ho mandata agli amici, eravamo tutti ancora in un mood depresso e loro mi hanno convinto. E' una canzone scritta di getto, in poco tempo. Però sai, avessi avuto più tempo... l'avrei rovinata! La mia compagna, poi, ha fatta una grafica. Bellissima, come lei". Romantico, Brusco, non solo quando si parla di calcio.



E il fattore romantico è quello che lo lega a Daniele De Rossi: "Quando è uscita la notizia, pensavo fosse una scelta sua, dovuta a problemi fisici. Ero convinto fosse così, ma quando ha iniziato a parlare... Mi sono un sacco commosso nel sentirlo così rispettoso nei confronti della società, ha dato una lezione a tutti. Lezione che mi ha fatto innamorare ancora di più di Daniele".



'Totti era un dio e l'ho venerato, tu sei il fratello che Dio mi ha dato' un verso della prima strofa. "Non si può non mettere Totti. Lui è stata la prima mazzata, impossibile da non citare. Totti un alieno, De Rossi è uno di quelli che deve dare sempre tutto, con il cuore, con il fisico, con la testa. E' un fratello. E tutti ci siamo sempre immedesimati in lui".



Non è la prima canzone a tinte giallorosse per Brusco, Ancora & ancora esaltava lo squadra dello scudetto del 2001: "E quella è la mia preferita! Semplicemente perché mi lega a un ricordo bello. De Rossi mandato via non lo è".



E ora, il futuro? Una speranza, Brusco, ce l'ha: "Il Boca Juniors", con la voce che si riempie di entusiasmo, come quando si fa davvero il tifo per qualcuno. "De Rossi al Boca Juniors sarebbe tantissima roba, l'ennesima dimostrazione di che persona è. Un suo intervento alla Bombonera, te lo immagini? La sua garra farebbe innamorare tutti anche là. Sì, De Rossi al Boca sarebbe fighissimo". Sì, è vero, ha ragione Brusco: sarebbe fighissimo. Come il suo pezzo, "Grazie Danié". Grazie, Brusco.







@AngeTaglieri88