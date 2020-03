Il Napoli non giocherà in questo weekend di campionato, la squadra di Gattuso prepara le prossime partite contro Spal e Barcellona, ma dall’allenamento di oggi non arrivano buone notizie. Si sono infatti fermati Insigne, Maksimovic e Demme. Sempre fuori, ovviamente Meret.



IL REPORT - Questo il report di oggi: “Hanno disputato un solo tempo Insigne e Maksimovic, entrambi per risentimento muscolare, e Demme per un trauma contusivo al ginocchio. Meret ha seguito il suo programma di lavoro personalizzato. Malcuit prosegue la sua tabella di allenamento lavorando prima in palestra e poi sul campo 2″.