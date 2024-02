Bryan Gil e l’Italia sfiorata: da Lazio e Fiorentina al retroscena su De Zerbi

Marco Demicheli

La storia del calciomercato è piena di affari che non si sono completati per pochi dettagli, di operazioni sfumate quando sembrava mancare soltanto l'ufficialità. E anche di trasferimenti sfiorati, senza riuscire però a chiuderli. Quello che riguarda Bryan Gil e lo scorso mese di gennaio rientra in quest'ultima categoria: l'Italia sullo sfondo, più di un tentativo concreto per far arrivare il fantasista spagnolo in Serie A prima di arrendersi di fronte alla realtà.



ITALIA A UN PASSO - Fiorentina e Lazio hanno cercato di regalarsi il classe 2001, che al Tottenham non sta trovando grande spazio in questa stagione. Ma dopo gli ultimi anni, con i prestiti secchi a Valencia e Siviglia, Bryan aveva voglia di andare in un club che puntasse su di lui con decisione, con l'inserimento quindi di un diritto o un obbligo di riscatto. Un'opzione non presa in considerazione da viola e biancocelesti, che hanno chiuso la finestra invernale di trasferimenti senza l'ala che tanto hanno cercato. Nonostante gli approcci anche nell'ultimo giorno - e nelle ultime ore - per provare ad arrivare a un rinforzo in quella zona di campo. Approcci anche last minute col Tottenham e con Gil, rimasti invano. Come anche il tentativo del Brighton di De Zerbi, l'unico per cui il talento spagnolo sarebbe stato disposto ad accettare il prestito secco...