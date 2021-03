Il ventenne spagnolo Bryan Gil, di proprietà del Siviglia, è esploso durante questa stagione in prestito all’Eibar. A suon di prestazioni che gli hanno valso il pesante epiteto di “nuovo Neymar”, ha conquistato tutti in Spagna e non solo.



Alcune settimane fa si era parlato di un interessamento anche del Milan, ma il club che sembra più forte sul giocatore è il Barcellona. Secondo Deportes Cuatro, infatti, il neopresidente blaugrana Joan Laporta è innamorato del talento andaluso.