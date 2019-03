Marco Bucciantini "difende" Massimiliano Allegri ai microfoni di Radio Sporrtiva "Non è vero che ribalta partite nelle quali si ficca per assenza di identità. La Juve con Allegri ha avuto un rendimento massimo. Io non sono convinto che con un'estetica più ricercata la Juve avrebbe potuto far meglio. Avrebbe avuto meno posizione in difesa se le cose vanno male. I risultati non sarebbero migliorati, anzi forse sarebbero peggiorati e Allegri ha avuto l'assillo di non far peggiorare questi risultati. Di ereditare quelli presi e di fare meglio in coppa. Con un'estetica diversa sarebbe cambiato il discorso sulla Juve. Quando parlo di Allegri parlo di uno degli uomini più intelligenti del calcio italiano. Se uno si attiene al motto della Juventus ha trovato in Allegri la sintesi eccezionale".