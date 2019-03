Cristiano Ronaldo non convocato contro il Genoa. Per la prima volta in questa stagione il portoghese non è nella lista di Allegri. Una scelta che il tecnico bianconero ha motivato così in conferenza stampa: "​​Ha giocato tantissime partite e poi ha la nazionale. Portarselo dietro era troppo rischioso e ho preferito lasciarlo a casa".e Max ha già concordato con lui un piano da qui al 10 aprile, quando i bianconeri sfideranno l'Ajax nel match di andata dei quarti di finale di Champions ad Amsterdam.