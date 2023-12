, esterno 24enne del Bruges. Come raccolto da Calciomercato.com,. Il giocatore ha già dato il suo assenso per trasferirsi in nerazzurro e non ha disputato l’ultima partita, in quanto non convocato dall’allenatore Ronny Delia. Ragioni di mercato? Quasi certamente., che stanno monitorando il giocatore, seppur lo stesso abbia già scelto di vestire la maglia del club di Viale della Liberazione, considerato lo step perfetto per proseguire la propria carriera.(data la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2025) e sta attendendo un affondo da parte dei Citizens e delle Cherries, viste le disponibilità economiche attualmente superiori a quelle dell’Inter., che può diventare obbligo a determinate condizioni. I due club sono in contatto, Buchanan sta spingendo per trasferirsi subito all'Inter (pronto un contratto fino a giugno 2028), mentre il Bruges ha aperto alla formula, seppur sia convinto di voler incassare almeno 1-2 milioni subito con un prestito oneroso. Cifre che, secondo quanto riporta Tuttosport, l’Inter può incassare cedendo uno fra Sensi (risparmio di 2 milioni lordi dallo stipendio) e Agoumé, Allo stato attuale dei fatti, la dirigenza meneghina confida di poter convincere Zhang ad anticipare l’operazione, non sacrificando nessuno degli elementi in rosa oppure rientrando della spesa per Buchanan entro fine gennaio o, al limite, entro il 30 giugno.