Dopo la vittoria dello Schalke 04 sul Borussia Monchengladbach, prosegue la 18esima giornata di Bundesliga. Alle 15.30 il Borussia Dortmund, quinto in classifica, reduce da un pareggio e una sconfitta, ma anche dall'acquisto di Haaland, va in casa dell'Augsburg, in zona di relativa tranquillità a metà classifica. Il Wolfsburg, che sogna l'Europa, sfida il Colonia, reduce da tre vittorie consecutive e affacciatosi fuori dalla zona retrocessione; il Dusseldorf terzultimo attende il Werder Brema penultimo; l'Hoffenheim, a un punto dall'Europa, aspetta l'Eintracht Francoforte, alle prese con la lotta per non retrocedere. Chiude il programma delle 15.30 Mainz-Friburgo.



ALLE 18.30 - La capolista RB Lipsia, che può allungare sul 'Gladbach ko ieri, ospita l'Union Berlino: 7 vittorie nelle ultime 8, 31 gol fatti e primo posto solitario. Con un Diego Demme in meno, però, ceduto al Napoli qualche giorno fa.