In Belgio sono alle prese con uno scandalo di dimensioni crescente, preoccupante per portata e credibilità dell'intero sistema. Combine, favori agli arbitri, procuratori nel mirino. Anche Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic Savic, sembra finito nella bufera mediatica. Dieci i club coinvolti della Jupiler Pro League tra cui Genk, Anderlecht, Bruges e Standard Liegi, il gotha del calcio nazionale.



MILINKOVIC - Secondo quanto scrive il giornale serbo Kurir, le autorità vorrebbero parlare anche con lo stesso Milinkovic per fare luce sul suo trasferimento al Genk prima e alla Lazio poi. Kezman è ancora irreperibile: i magistrati vorrebbero chiedere chiarimenti al giocatore per provare ad incastrare l'ex attaccante che ne cura i diritti.