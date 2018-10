Sono state sospese e rinviate a data ulteriore le partite della serie B belga della decima giornata di campionato in programma questo fine settimana. Lo ha annunciato la ProLeague belga. Il Malines, infatti, squadra che avrebbe "truccato" le ultime due partite dell'anno scorso per non retrocedere, ma senza successo e di cui sono stati fermati diversi dirigenti, gioca ora in B. Intanto sono stati sospesi con effetto immediato i due arbitri di Serie A coinvolti nelle partite truccate, Bart Vertenten e Sebastien Delferiere.