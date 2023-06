Bufera intorno all'arbitro Szymon Marciniak, fischietto polacco designato per la finale di Champions League fra Manchester City e Inter. Secondo Repubblica lo scorso 29 maggio l'arbitro avrebbe partecipato ad una manifestazione del partito di estrema destra Confederacia, noto per avere posizioni omofobe e antisemite. L'UEFA avrebbe chiesto chiarimenti al diretto interessato e domani prenderà una decisione in merito, ma non è da escludere che l'arbitro della finale di Champions possa a questo punto cambiare.