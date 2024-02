Bufera sullo streamer Speed: che entrataccia su Kaka' alla partita di beneficenza VIDEO

La terrible entrada del influencer Speed contra la leyenda Kaká en un partido amistoso… Al brasileño no le causó nada de gracia. pic.twitter.com/Uo40QVytcH — Actual Fútbol (@ActualFutbol) February 23, 2024

Poco meno di 10 milioni di dollari per finanziare progetti educativi in ​​sei paesi: Palestina, Sudan, Mali, Ruanda, Tanzania e Pakistan. Tante stelle in campo (Roberto Carlos, Claude Makelele, Didier Drogba, David Villa, Eden Hazard solo alcuni nomi) e in panchina (Wenger e Conte hanno guidato le due squadre). E' andata in scena in Qatar, allo stadio Ahmad Bin Ali,, ed è stata un successo, fatta eccezione per un episodio che fortunatamente non ha avuto conseguenze.Tra le tante vecchie glorie, in campo c'era anche, famosissimo streamer con un seguito globale fra i ragazzini, salito agli onori della cronaca per aver partecipato con il suo stile volutamente sopra le righe alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro a Parigi lo scorso autunno. Ebbene,, punito dall'arbitro solo con un cartellino giallo, probabilmente dettato dal clima disteso della gara. Kaka' ha mantenuto la calma e non ha protestato, paradossalmente lo ha fatto proprio Speed che probabilmente non si è reso conto della pericolosità del suo gesto.