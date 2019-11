L'ex attaccante del Milan, simbolo del calcio mondiale, oggi opinionista per Fox Sport, ha pronunciato in diretta tv una frase di chiaro stampo nazista, che ha indignato l'Olanda.Un giornalista di Fox aveva appena finito di intervistare Frank Wormuth, allenatore dell, nato e cresciuto in Germania.L'ex rossonero pochi minuti dopo si è scusato: "Non volevo scioccare nessuno, volevo solo scherzare sul tedesco di Hans (il giornalista di Fox). La mia è stata solo una battuta infelice". Un responsabile del canale tv lo ha pubblicamente redarguito: "Uscita inappropriata. Non solo oggi che volevamo mandare un segnale contro la discriminazione, lo sarebbe stata sempre".