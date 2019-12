Gianluigi Buffon rilancia. Questa sera, in occasione dell'anticipo della 17esima giornata di campionato contro la Sampdoria, il portiere della Juventus scrive un'altra pagina personale di storia e raggiunge una leggenda del calcio italiano come Paolo Maldini, a quota 647 presenze in Serie A. Da stasera saranno loro due i giocatori più longevi del campionato italiano, ma con la prospettiva per l'ex numero uno della Nazionale di ritoccare sensibilmente questo record.



Buffon non è intenzionato ad appendere i guanti al chiodo nemmeno al termine di questa stagione: è pronto, di comune accordo con la società, a prolungare il contratto in scadenza al prossimo giugno per un altro anno, fino al 2021. Perché la tenuta fisica e mentale è ancora su livelli importanti e perché Buffon ritiene di poter essere, anche soltanto nello spogliatoio, ancora un riferimento nella squadra bianconera.