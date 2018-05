Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, che lascerà il club bianconero il 30 giugno, è vicino al Paris Saint-Germain. A Sky Sport, nel corso dell'addio di Pirlo, scherza sul suo futuro: "Bonsoir? Non capisco...il francese non lo conosco, per ora me la cavo con l'italiano e va bene così"