. Grazie ai dialoghi con il portiere e il suo agente Silvano Martina, la dirigenza bianconera in queste ore ha raggiunto l': il patto sulla parola col presidente Andrea Agnelli era già più di una garanzia, i giorni successivi fino ad oggi hanno fatto il resto perché Gigi ha trovato l'intesa progettuale ancor prima che economica,. Nel suo contratto anche alcuni premi - bonus importanti - legati alle vittorie di squadra.- Non è tutto, perché se l'accordo per Buffon da giocatore ha durata di un anno, la Juventus ha promesso a Gigi che quando vorrà smettere col calcio giocato avrà un. Un passaggio fondamentale cui il portiere campione del Mondo nel 2006 teneva molto, tutt'altro che scontato fino a qualche settimana fa perché i dialoghi in questo senso non erano mai concretamente partiti tra Agnelli e Buffon. Ora invece la decisione è presa, Buffon sarà parte della Juve del presente come vice Szczesny e del futuro come dirigente. Presto l'ufficialità e la firma, con presentazione da leggenda.