A 43 anni - 44 il prossimo 28 gennaio - si può essere ancora protagonisti ad alto livello, anche se in Serie B. A ricordarcelo è, che dopo il secondo addio alla Juventus ha optato per un ritorno alle origini, in quel Parma che a soli 17 anni lo lanciò nel calcio professionistico. Queste le sue parole a Il Corriere della Sera: "".Sull'Italia verso i play-off per il Qatar: "Errori non ne saranno commessi. Il problema grande è che si giocherà contro una squadra fortissima, almeno quanto noi. Di conseguenza ci sta anche che l’Italia possa non qualificarsi. Sulla Nazionale non ho rimpianti.: bisogna lasciare un c.t. capace come Mancini sereno e libero di fare le proprie scelte, senza rompimenti di scatole. E nessuno mi deve fare alcun regalo: me li faccio da solo, se ci riesco, perché lo sport è meritocrazia.".e la Juve: "e facendo una riflessione più approfondita arrivo a dire che chiaramente la colpa non è di Cristiano, perché lui è quello e quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro.Vuoi o non vuoi, un po’ tutti si sentono Cristiano e questo non deve mai accadere, soprattutto in realtà come la Juve. Quando lui è arrivato a Torino, io sono andato a Parigi. E quando sono tornato ho visto qualcosa di diverso, che non mi ricordava più quello che avevo lasciato".: "e poi negli ultimi anni è maturato molto. Per poter mettere in pratica questo ruolo però devi esserci e negli ultimi due anni è stato molto assente per gli infortuni.".nel club bianconero: "Chi prendere, chi comprare, cosa cambiare di un gruppo di lavoro.".