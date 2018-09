Lo sfogo di Gigi Buffon contro l'arbitro inglese Oliver (invitato a starsene a casa bevendo fruttini) dopo Real Madrid-Juventus in Champions League ha fatto scuola. Anche in Germania, dove è stato assegnato un altro calcio di rigore decisivo allo scadere. Grazie al quale i padroni di casa del Zwickau hanno pareggiato 1-1 con il Kaiserslautern nel campionato di terza divisione. Causando l'ira del centrocampista ospite Jan Lohmannsroben, che ha dichiarato dopo la partita: "Se è un arbitro non lo so, dovrebbe andare a contare i cornflakes".



Più tardi il calciatore si è scusato per il linguaggio utilizzato, ma la sua intervista è diventata virale sui social. La federcalcio tedesca ha avviato un'indagine per sanzionarlo, così i tifosi del Kaiserslautern hanno attuato una protesta molto particolare: inviando oltre un migliaio di scatole di cereali nella sede della federazione. La DFB ha poi fatto sapere che tutte le confezioni di cornflakes saranno donate a Tafel Germania, che distribuisce cibo a persone socialmente ed economicamente svantaggiate.