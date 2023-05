, ex portiere dellaoggi al, è intervenuto all'evento de Il Foglio Sportivo 2023 e ha parlato a tutto campo, dagli obiettivi personali alle vicende giudiziarie del club bianconero.- "come vuole fare LeBron James in NBA,. Chissà che non possa diventare uno stimolo ulteriore per continuare a giocare. Vivo le situazioni con leggerezza, inseguendo sempre dei sogni più o meno realizzabili facendo molta autocritica. L’ambiente di Parma in questo mi aiuta molto, è un po’ come una mamma che è più comprensiva rispetto a un papà come è stata invece la Juventus o a un amico come è stato il PSG per me".- ", pur conoscendo superficialmente le cose. Non voglio addentrarmi nella vicenda, a rischio di fare strafalcioni,. Poi non sta a me giudicare".- "Sinceramente non ne ho idea, non so se sarei all’altezza di un ruolo come quello ricoperto da Gianluca Vialli in Nazionale. Nella mia testa ci sono tante ipotesi, non ho mai scartato nulla e non ho mai fatto nulla che non sentissi di fare e che mi facesse sentire bene. Giocare un ultimo Mondiale? Non lo sogno più, avrei avuto due occasioni per fare un sesto mondiale ma l’Italia non si è qualificata. Quindi più chiaro di quello come segnale da cogliere non c’è".