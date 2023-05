Tutto entro il 22 maggio o meglio entro la fine della stagione sportiva, in modo tale da chiudere definitivamente un capitolo tanto rognoso quanto importante per il futuro del club. Nella giornata in cui lasi è presentata davanti al GUP per la parte penale dell'inchiesta Prisma, le notizie più importanti sono in realtà arrivate da parte dellache ha fissato nel 22 maggio la nuova data dell'udienza della corte d'appello federale.- Lunedì 22 maggio sapremo nuovamente e con certezza la nuova penalizzazione che la Juventus subirà per il filone plusvalenze.con i legali bianconeri che hanno confermato com da "Adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio".C'è però di più perchéentro il 22 maggio potrebbe non arrivare più anche la richiesta di deferimento da parte della Procura Federale per il secondo filone, quello della "manovra stipendi".Secondo Tuttosport, vista la grande mole di atti da analizzare e l’ampiezza delle memorie difensive bianconere, ma sostanzialmente potrebbe essere la base di partenza per un'intesa o meglio un accordo da trovare pre-deferimento e successivo alla sentenza del 22 maggio.Se patteggiamento, o accordo che dir si voglia ci sarà (e comporterà non meno del 50% di sconto sulla pena che potrebbe essere in tal senso solo fortemente economica), allora tutta la vicenda giudiziaria legata alla giustizia sportiva si chiuderà entro l'anno sportivo.e la Juventus vorrebbe giocarsi questa penalità già nella prossima stagione sommandola alla penalizzazione che arriverà da parte della procura Figc. Di fatto il club bianconero punta a qualificarsi, o tramite il campionato, o tramite l'Europa League ad una delle prossime competizioni europee e scontare la squalifica immediatamente così da schierarsi ai nastri di partenza della prossima stagione libera da ogni ulteriore spada di damocle sopra la testa.