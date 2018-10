Gigi, portiere del, che ha lasciato lain estate, parla a la Gazzetta dello Sport, partendo dall'impatto con Parigi, la sua nuova casa: "In realtà la Tour Eiffel, che vedo dalla mia finestra, mi serve per fare l’esame della vista ogni sera. È bella grande. Finché la vedo, posso continuare a parare. 16° arrondissement. Abito in una zona incantevole"."Sì, ma non di un posto particolare. Mi piace l’onda di energia e di positività che trasmette la quotidianità di Parigi. Da turista non la percepisci"."Con l’umiltà del caso. Non mi piacevano gli stranieri che dopo 6-7 mesi in Italia non si sforzavano neppure di parlare la nostra lingua. Non posso predicare bene e razzolare male. Perciò io ci ho provato subito. Mi piace la parola drole, “divertente”: è così che vorrei propormi. Voglio essere drole"."Solo per scherzo. Ho sentito grande stima e grande rispetto fin dal primo momento e non solo dai tifosi del PSG. Quando sono entrato in campo a Rennes e a Guingamp la gente ha applaudito. Io ero abituato all’Italia"."Anche per loro affrontare Gigi Buffon, credo. In tutta la mia carriera ho avuto la fortuna di allenarmi sempre con grandi campioni. Non è una novità. Il confronto con i migliori mi ha fatto forte. Neymar ha una visione dell’ultimo passaggio sconcertante. Rimani a lì a chiederti: ma dove cavolo l’ha fatto passare quel pallone… Attenti, però. Ora che vedo Verratti tutti i giorni, vi assicuro che non è inferiore. Nei passaggi filtranti Marco vale Neymar. Non a caso l’80% dei palloni se li passano tra loro. Mbappé è una forza della natura e ha voglia di spaccare il mondo"."Lo spero. Kylian se lo merita. Nella Francia mondiale c’è molto di suo"."Sì, ho conquistato il ruolo che volevo e per il quale sono stato scelto: mettere a disposizione le mie conoscenze per fare crescere l’ambiente e dimostrare che ci sono ancora e ci sono bene. Mi sento più forte di cinque anni fa. Dopo una settimana hanno capito che non era arrivato uno che stava invecchiando, ma che voleva ritagliarsi spazi importanti e se li sta guadagnando. Senza perdere di vista il focus: far crescere la squadra. Quando gioca Alphonse (Areola ndr), mi impegno per farlo rendere al massimo"."Ma no… Per età e prospettive siamo troppo diversi. Non può nascere una situazione spiacevole. Io non devo giocare per forza 50 partite su 70. Più del numero, conta la qualità dei match"."Tuchel trasmette un’empatia incredibile. E una grande serenità, non come certi allenatori in Italia che blindano gli allenamenti come fossero laboratori nucleari… Poteva avere delle riserve su un portiere di 40 anni. Invece ha osservato, ha capito e sta gestendo molto bene. Nella tattica offensiva poi è preparatissimo"."No, perché non voglio che la mia eventuale gioia sia condizionata dalle lacrime dei miei ex compagni e dei miei ex tifosi. Ne abbiamo già piante troppe insieme. Mi merito una gioia piena. Se proprio devo affrontare la Juve, meglio prima della finale"."Tra le tre favorite. In Champions non può esserci una favorita sola"."Ancelotti è un grande allenatore che attraverso la tranquillità del lavoro quotidiano sa trasmettere una mentalità vincente, non ansiosa. Girone difficile e stimolante"."Più assurdo un Buffon senza la Juve, perché la storia della Juve è molto più grande di me. Può vincere anche senza Buffon"."No. Nessun rimpianto e nessuna delusione.Con la piena soddisfazione di tutti. Non aveva senso ritardare la decisione di un anno. La forza della Juve è la serietà della programmazione. Io alla Juve mi sono sempre sentito amato: dal presidente, da John, dai compagni, dai tifosi. E so che devo andare nei posti dove c’è bisogno di me.. Anche perché sentivo il peso delle responsabilità portate per tanti anni. Allora ho deciso di smettere, di lasciare il calcio, anche se mi sentivo ancora in grado di giocare. Ma se ti comporti bene, senza egoismo, la vita ti premia sempre."No, il cerchio andava chiuso lì"."No, perché io non ho mai detto che l’arbitro sbagliò di sicuro. Io, in modo un po’ colorito, dissi solo che c’era un dubbio e che a quel punto della partita andava gestito in modo diverso dall’arbitro. E di questo ne sarò convinto per tutta la vita. Ma vedendo Valencia, non ho pensato a Madrid"."Lo ringrazio per un’altra cosa. Se sono arrivato a parare fino a 40 anni, lo devo anche alla grande cultura del lavoro di Cristiano Ronaldo che mi ha ispirato"."Di sicuro con me non c’è stato nulla di ruvido. Questa settimana ero in Italia, ho telefonato ad Andrea e mi ha dato il permesso di allenarmi tre giorni alla Continassa"."Dalla tempistica. Quanto di buono ha fatto Marotta è sotto gli occhi di tutti, ma la Juve è così: programma, svecchia e rinnova per vincere ancora"."In tv posso andarci, ma non come primo impegno. Tengo aperte le altre due strade. Quando avevo deciso di smettere, prima del Psg, avevo cominciato a parlare per un eventuale ruolo in Federcalcio. Potrei riconsiderarlo in futuro, ma bisognerà valutare il contesto, le persone e le reali possibilità di fare cose utili"."Una gioia, perché Chiellini, come Barzagli e Bonucci, è un fratello"."Nell’emergenza… come la Croce Rossa!"."Poi Gigi Di Biagio mi telefona e mi dice che ha bisogno di me per le due amichevoli. Anche se era un momento difficile, per amicizia e senso di responsabilità io ho risposto di sì.. In tutto il mondo mi vedevano con orgoglio, per come rappresentavo l’azzurro, e la critica parlava solo della necessità di rinnovare. A darmi rabbia non erano le cose su di me, ma che addetti ai lavori non si rendessero conto che per risollevarsi c’era bisogno del giusto mix tra giovani e giocatori esperti. I progetti sui giovani spesso diventano alibi per allontanare la pressione della vittoria. Noi siamo l’Italia e dobbiamo sempre giocare per vincere! La maglia azzurra che ho portato per 25 anni, gloriosa ed emozionante, merita rispetto. In Nazionale devono andarci sempre i migliori, a prescindere dall’età. Come quando contestavano Thiago Motta… Thiago ha vinto due Champions, giocava nel Paris Saint Germain con Verratti. Il problema era Motta? Mi sembrava di impazzire… Semmai gli altri 22… Per vincere servono esperienza, personalità, carisma. E allora, per orgoglio e dignità, anche a costo di sembrare superbo, mi sono fatto da parte. A Mancini, molto carino, che mi ha chiamato per chiedermi una disponibilità in caso di grande emergenza, ho detto sì, ma non ce ne sarà bisogno. Dietro a Donnarumma ci sono Perin, Sirigu, c’è Cragno che sta crescendo, tornerà Meret…”"Possibilità nulla"."No. Allora ero più spensierato. Capitava che mi distraessi e pensassi ai fatti miei. Ora non riesco più a uscire dalla partita. Anche se la palla è nell’area avversaria, studio da dove può nascere il prossimo pericolo"."Ha la magia da sempre. Può farti vivere il giorno più bello della tua vita o il più brutto. È diventato il giocattolo dei miei figli. Il pallone è magico"."Sì, Rue Buffon è accanto a casa mia. Mio figlio l’ha vista e ha detto: “Papà ti hanno già fatto una via”. Ho dovuto convincerlo che è un altro”."La terza. Il vero piacere è il libero uso di noi stessi. Ma nel rispetto degli altri".