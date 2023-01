E' la sera del ritorno a San Siro di Gigi Buffon, avversario dell'Inter nel corso di mille battaglie con la maglia della Juve e stasera difensore della porta del Parma. I tifosi interisti, che certo non lo hanno dimenticato, lo hanno accolto subissandolo di fischi, ma non solo.



IL CORO - Oltre a degli insulti da parte dei meno civili tra i tifosi interisti, è partito anche il coro "Dacci le quote": il portiere è finito nell'occhio del ciclone nel corso della sua carriera per via dello scandalo calcioscommesse, e il pubblico di San Siro non ha puntualmente mancato di rinfacciarglielo.



EPPURE, E' RECORD - Buffon ha ampiamente modo di consolarsi con questo prestigioso primato: all'età di 44 anni, 11 mesi e 18 giorni, ha superato l'ex collega Marco Ballotta come giocatore più anziano ad aver mai giocato una gara ufficiale nel tempio di San Siro.