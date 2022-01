L'aumento significativo di contagi da Covid-19 anche nel mondo del calcio non risparmia il campionato di Serie B, che negli ultimi giorni ha registrato un'impennata di casi che ha generato un po' di allarme in vista della ripresa del campionato fissata per sabato 15 gennaio, quando sarà recuperato il 19esimo turno programmato per lo scorso 26 dicembre (giovedì 13 si dovrebbero disputare invece Benevento-Monza e Lecce-Vicenza, valevoli per la 18esima giornata).



Le ultime notizie arriva dal Parma, che ha comunicato con una nota ufficiale la positività al coronavirus di Gianluigi Buffon: "Il Parma Calcio 1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell’attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon. Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d’allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra".