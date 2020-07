Gigi Buffon da record. Con la presenza di oggi, nel derby vinto dalla Juve 4-1 contro il Torino, il portiere ha superato Paolo Maldini nella classifica dei giocatori con più apparizioni in Serie A. 648 contro 647 e sorpasso effettuato per l’ex capitano bianconero, che ora punta il primato di presenze in bianconero, che appartiene ad Alessandro Del Piero.





Nella top 10 di partite in Serie A Buffon guida un gruppo di grandi campioni tra cui, oltre Maldini, ci sono bandiere di Roma e Inter come Francesco Totti e Javier Zanetti. Scopri nella gallery i primi 10 calciatori per presenze in Serie A!