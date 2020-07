Gianluigiha appena superato Paolo, bandiera del, nella classifica coi giocatori con più presenze in Serie A. 647 l'ex rossonero, 648 il numero 77 della, che domani affronterà proprio il Milan in Serie A. E queste sono le sue parate più belle contro di Gigi Buffon contro i meneghini, avversari contro cui ha debuttato in A ai tempi di Parma.