Comincia la 21ª giornata di Bundesliga in questo venerdì sera di grande calcio estero – protagoniste anche la Ligue 1 e la Liga – e ad aprire le danze saranno due squadre che devono ritrovare la propria identità, per non finire nel baratro della piena zona retrocessione. L’Augsburg, infatti, ospiterà l’Hoffenheim e dovrà dare seguito all’ottimo percorso casalingo, condito da due vittorie per 1-0 dall’inizio dell’anno. Il contraltare, però, parla di tre sconfitte in trasferta arrivate nel medesimo periodo e la 13ª posizione attuale in classifica – a solo +4 dalla zona retrocessione – desta più di qualche preoccupazione. L’Hoffenheim, dal canto suo, è ancora più a rischio, trovandosi a 2 soli punti dalla 17° posto occupato dall’Hertha Berlino e deve necessariamente ritrovare la via del successo che manca da ben 10 turni in Bundes – 2 pareggi ed 8 sconfitte, l’attuale sequenza più lunga di una squadra tedesca senza affermazioni in campionato -. Il nuovo allenatore Pellegrino Matarazzo è chiamato ad invertire la rotta.