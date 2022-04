Il recupero della 26esima giornata di Bundesliga vede di fronte, in una gara molto importante soprattutto per i padroni di casa, che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, attualmente distante solo tre punti. Il Mainz, invece, è reduce da un pareggio in casa del Borussia Monchengladbach e veleggia placidamente poco sopra la metà della classifica.