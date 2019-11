In Bundesliga è tempo di Der Klassiker: appuntamento alle 18.30 sul campo dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera tra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, reduce dalla vittoria con ribaltone in Champions League contro l'Inter (3-2 da 0-2). La squadra di Flick ha vinto 2-0 in Europa grazie ai gol di Lewandowski e Perisic. I padroni di casa sono sesti in campionato a 18 punti mentre il Dortmund è quinto a 19. La vetta della classifica al momento è occupata dal Gladbach, primo a 22 punti.







STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono 123 in totale le sfide tra queste due formazioni, le più titolate in Germania, di cui 100 giocate in Bundesliga, 11 in Coppa di Germania, 8 in Supercoppa, 1 in Coppa di Lega e 3 in Champions. Il bilancio vede in vantaggio i bavaresi con 56 vittorie, 34 pareggi e 33 sconfitte. Nell’ultima stagione di Bundesliga i successi sono stati uno per parte, entrambi ottenuti nel rispettivo terreno di gioco. L’ultima sfida in ordine di tempo è stata quella che si è disputata il 3 agosto 2019, in occasione della Supercoppa di Germania e vinta dai gialloneri per 2-0 in casa, con le reti di Alcacer e Sancho. Per trovare l’ultima vittoria del Dortmund all’Allianz Arena bisogna andare indietro di due anni, precisamente al 26 aprile 2017. In quell’occasione vinsero per 2-3 grazie alle reti di Reus, Aubameyang e Dembelè. Per i bavaresi andarono a segno Martinenz e Hummels.