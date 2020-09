Ci siamo. Riparte la Bundesliga e ad inaugurare la nuova stagione sono niente meno che i campioni d’Europa del Bayern Monaco che sfideranno in casa lo Schalke 04. Oltre al prestigio, è una sfida interessante per capire lo stato di salute dei bavaresi di Hans Flick, reduci da una stagione davvero mirabolante, che si è conclusa con il secondo Triplete della storia del club. Non hanno dubbi i betting analyst che vedono solo la vittoria dei padroni di casa. I tre punti per il Bayern sono offerti appena a 1,12 mentre molto distanti il pareggio, fermo a 9,00, e il successo esterno dello Schalke a 18,00. Ma la corrazzata bavarese non è favorita solamente nella gara d'esordio, bensì anche nelle quote sulla vincente del campionato tedesco. Secondo i bookmaker, infatti, il Bayern Monaco non ha rivali, il nono titolo consecutivo è fissato in lavagna a 1,15. Le uniche due squadre che potrebbero ostacolare Neuer e compagni per la conquista del titolo sembrano essere Borussia Dortmund e Lipsia, offerte rispettivamente a 6,50 e 20,00.