Tutti a caccia del Bayern Monaco. La ripartenza della Bundesliga, sabato 16 maggio, a distanza di due mesi dallo stop causato dal coronavirus, vede i campioni di Germania grandi favoriti nella lotta al titolo, sebbene quest’anno le pretendenti siano molte come dimostrano le quattro squadre racchiuse in sei punti. Secondo i betting analyst, però, sono sempre Lewandowski e compagni la formazione da battere: il titolo per i rossi di Baviera, il numero 30 della loro storia, si gioca a 1,25. Secondo in classifica, e anche nelle quote degli analisti, c’è il Borussia Dortmund staccato di quattro punti. Il successo dei gialloneri guidati da Favre, che non centrano la vittoria in campionato da 9 anni, è dato a 7,00. C’è però un terzo incomodo in questa stagione, il Lipsia. I biancorossi sono arrivati fino al terzo posto grazie ai gol dell’ex romanista Patrick Schick che sembra aver ritrovato la vena dei giorni migliori: il trionfo nella Bundesliga, il primo nella storia del club, pagherebbe nove volte la posta. Praticamente tagliato fuori il Borussia Monchengladbach, attualmente quarto in classifica a sei punti dal Bayern: il successo si gioca a 200, secondo Agipronews.