Si arriva al giro di boa in Bundesliga, campionato che conta 18 squadre. Si apre infatti stasera all'Allianz Arena la 17^ giornata, ultima del girone d'andata, col Bayern Monaco già campione d'inverno che alle 20:30 ospita il Wolfsburg, formazione in forte crisi che viene dall'eliminazione al girone di Champions e da 4 sconfitte consecutive in Bundes.



Curiosità: Robert Lewandowski in questo campionato ha segnato 18 gol, uno in più di tutto il Wolfsburg. E se andasse in gol stasera, stabilirebbe il record di reti nel massimo campionato tedesco in un singolo anno solare: il centravanti polacco è a quota 42, con 43 supererebbe definitivamente il primato di Gerd Muller.

