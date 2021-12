: ad aprire il mercoledì di calcio tedesco è la sfida delle 18.30 tra Borussia Monchengladbach ed Eintracht Francoforte con i padroni di casa in cerca di una svolta dopo tre ko consecutivi che li hanno portati a soli 2 punti di vantaggio sulla zona rossa.. Il Lipsia cerca i tre punti in casa dell'Augsburg per agganciare la zona europea trascianto dall'ex Psg Nkunku. Leverkusen-Hoffenheim è una gara con vista sull'Europa: terza contro quarta, separate da un solo punto. Chiude il programma di stasera Union Berlino-Friburgo.