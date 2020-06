La Bundesliga corre: siamo già alla 30esima giornata, con il sabato che si chiude alle 18.30 con la sfida d’alta classifica tra il Borussia Dortmund di Favre e l’Hertha Berlino. I gialloneri sono secondi in classifica, a quota 60 punti, a 10 lunghezze dal Bayern (vittorioso con il Leverkusen). Tre successi in quattro gare da quando si è ricominciato a giocare, con l’unica sconfitta proprio contro i bavaresi. Ottimo lo stato di forma anche della squadra della capitale, tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, nona in campionato con 38 punti.