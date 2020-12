Nella serata di ieri il 16enne Moukoko è entrato nella storia della Bundesliga, nonostante la sconfitta del Dortmund nell' anticipo della 13a giornata. Oggi il campionato tedesco prosegue con altre sei partite di questo turno, cinque alle 15.30 e il big match tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco alle 18.30- I padroni di casa hanno vinto l'ultima giornata dopo cinque gare senza successi, sono al 9° posto a +1 sull'Eintracht e a -5 dalla zona Europa League. Ancora imbattuti in casa. Non è un buon periodo per il Francoforte, che ha vinto l'ultima partita a inizio ottobre e fuori casa ha conquistato un solo successo.- Scontro diretto per la salvezza, al quale il Mainz si presenta con appena 6 punti e zero vittorie casalinghe (in generale, una sola in 12 giornate), contro un Werder che viene da quattro sconfitte consecutive.- Quattro pareggi nelle ultime cinque partite per la squadra di Rose, a caccia dei tre punti per agganciare la zona Europa League. Al Borussia PArk arriva un Hoffenheim che vuole rialzarsi dopo gli ultimi due ko consecutivi per evitare di essere risucchiato nella zona retrocessione.- La squadra della RedBull in casa è una macchia da guerra: sei vittorie su sei, nessuno come loro. Terzo posto in classifica, Nagelsmann vuole approfittare dello scontro diretto tra le prime due e oggi affronterà un Colonia che sta attraversando un buon momento perché non perde da quattro partite e ha vinto le ultime due, ma ha soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.- Altra sfida dove in palio ci sono punti per non retrocedere: ultima contro terz'ultima, lo Schalke vuole invertire la rotta e ritrovare una vittoria che manca da sei partite; l'Arminia, neopromossa, ha il peggior rendimento in trasferta con un pareggio e cinque ko in sei partite.- E' il partitone della giornata, la squadra di Bosz non ha mai perso in casa e viene dal 4-0 al Colonia, Flick si presenta con una striscia positiva che va avanti da tre mesi e punta a prolungarla affidandosi ai gol di Robert Lewandowski, fresco di premio come Fifa The Best 2020.