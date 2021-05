Dopo la vittoria di ieri del Borussia Dortmund sul Lipsia che ha regalato la Bundesliga al Bayern Monaco (nove titoli di fila come la Juve), la 32a giornata del campionato tedesco continua con altre tre partite in programma oggi.- Grifo e compagni calano il poker in casa del Colonia, che rimane a secco dopo due vittorie consecutive: finisce 4-1 con il Friburgo: doppio vantaggio ospite dopo i primi 45' grazie alle reti di Petersen e Demirovic, nella ripresa Andersson accorcia per il Colonia ma nei 6' di recupero segnano prima Grifo - decimo gol stagionale - e poi Schmid. La squadra di Funkel rimane a -1 dalla salvezza aspettando lo scontro diretto tra Hertha e Biefeld, il Friburgo sale a -7 dalla zona Europa League.- La seconda gara della domenica di Bundesliga è quella tra Eintracht e Mainz, con le due due squadre che lottano per obiettivi diversi: il Francoforte proverà il controsorpasso al Dortmund e in caso di vittoria tornerà in zona Champions, gli ospiti sono a +5 dalla retrocessione ma non possono ancora considerarsi salvi.- L'ultima gara che chiuderà la 32a giornata è lo scontro salvezza tra due squadre a pari punti (30): un vero e proprio dentro o fuori al quale l'Herta si presenta con una striscia positiva di cinque partite consecutive (due vittorie e tre pareggi); il Biefeld invece vuole rialzarsi dopo il brutto ko per 0-4 contro il Monchengladbach nell'ultima giornata.