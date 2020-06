Posticipo del lunedì per la Bundesliga, che chiude il 29esimo turno con la sfida tra il Colonia e il Lipsia, in campo alle 20.30. Il club di proprietà della Red Bull insegue una vittoria per tornare al terzo posto della classifica, superando in un colpo solo Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen.





Il Colonia, padrone di casa, non ha ancora vinto una gara dalla ripresa del campionato: due pareggi (contro Mainz e Dusseldorf) e una sconfitta, peraltro piuttosto netta (1-3 con l’Hoffenheim). Nonostante questo, sono in una posizione di classifica relativamente comoda. Attesa nel Lipsia, quattro pareggi nelle ultime cinque, per la prova di Timo Werner, una delle soluzioni per l’attacco dell’Inter in caso di partenza di Lautaro.