Termina quest’oggi la 20ª giornata di Bundesliga, con due match dal sapore completamente diverso. Si parte alle 15.30 con Hertha Berlino-Borussia Monchengladbach. La squadra della capitale è chiamata a trovare la prima vittoria del suo 2023 – ultimo successo datato 12 novembre, 2-0 contro il Colonia – per rilanciare le sue speranze verso la salvezza. Ma il ‘Gladbach non sarà cliente semplice: dopo l’ottima gara vinta contro il Borussia Dortmund, una nuova affermazione gli permetterebbe di tornare prepotentemente in corsa per centrare la qualificazione all’Europa Conference League.



Alle 17.30, Colonia-Eintracht Francoforte sarà l’ultimo atto di questa giornata di Bundes. Gli sfidanti del Napoli nel prossimo ottavo di finale di Champions League vogliono continuare a macinare punti, per rimanere in scia delle prime tre della classe e continuare ad insidiare il Bayern Monaco in vetta alla classifica. Colonia che, invece, dopo i 7 gol rifilati al Werder Brema, ha trovato una sola rete nelle ultime 3 partite, concluse tutte in parità. Grande attenzione, quindi, per una sfida che può regalare emozioni da una parte e dall’altra.