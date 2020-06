Inizia oggi la 31esima giornata di Bundesliga col match tra Hoffenheim e Lipsia. Di fronte la settima forza del campionato, in piena corsa per un posto in Europa League, e la terza. L’Hoffenheim ha 43 punti ed è a due lunghezze di distanza dal Wolfsburg, a 13 da Bayer Leverkusen e Gladbach; il Lipsia invece è a 59, a 4 punti dal Borussia Dortmund e a 11 dal Bayern Monaco capolista. Una nuova occasione per vedere all’opera Timo Werner, secondo nella classifica cannonieri con 25 gol alle spalle di Robert Lewandowski, fermo a quota 30.