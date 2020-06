In classifica ci sono nove punti di differenza e per i betting analyst la distanza è abissale anche in quota. La trasferta del Bayern Monaco in casa del Bayer Leverkusen parte a senso unico sul tabellone, dove il fattore "porte chiuse" diventa un vantaggio in più per i bavaresi: alla BayArena il «2» vale appena 1,48 e segnerebbe la decima vittoria consecutiva di Flick e i suoi tra campionato e coppe (incluso il periodo pre-lockdown). Con il titolo praticamente in tasca, potrebbe quindi essere il Bayer ad avere una spinta in più, visto il testa a testa serrato con il M’Gladbach per il quarto posto: il terzo successo consecutivo sul Bayern, riporta Agipronews, sarebbe un colpo a 5,50, mentre il pareggio pagherebbe 4,95. Altissime le attese sui gol, dati i precedenti tra le due squadre: gli ultimi sei incroci sono tutti finiti con almeno tre reti complessive e con entrambe le squadre a segno, un bilancio che per domani spinge nuovamente sia l’Over (a 1,30) che il Goal (1,40). Con premesse del genere in primo piano ci sono ovviamente anche i bomber di squadra: Robert Lewandowski punta a consolidare il primo posto nella classifica cannonieri e il suo gol vola a 1,60, per il Leverkusen spicca Kai Havertz, già a 5 gol dalla ripresa del campionato, dato a 2,20