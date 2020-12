Incrocio di alta classifica sabato pomeriggio alla BayArena: il Bayer Leverkusen - primo in classifica, ancora imbattuto in Bundesliga grazie alla seconda migliore difesa - se la vedrà con i campioni di Germania e d’Europa del Bayern Monaco, prossimi avversari della Lazio in Champions League, staccati di una sola lunghezza e miglior attacco del campionato. La classifica è a favore dei rossoneri, ma la storia parla invece per gli ospiti che, in campionato, si sono imposti in 48 occasioni contro le sole 18 del Bayer. I bavaresi sono quindi nettamente favoriti secondo i betting analyst, a 1,80 contro il 3,90 della squadra di Bosz, e con il pareggio a 4,00. Gli ultimi sei confronti diretti hanno proposto sfide con tre o più reti dove sia Bayern che Leverkusen sono andate in gol: l’Over è in prima fila anche stavolta, a 1,35, per l'Under si sale a 2,95. Molto simile la valutazione per il Goal - la scommessa su entrambe le squadre a segno - in quota a 1,35 contro il 3,00 del No Goal. Un'opzione da tenere in considerazione, visto che la difesa della squadra di Flick prende gol da 12 partite consecutive tra campionato e coppe. Negli ultimi tre anni il 3-1 è stato il risultato più frequente negli scontri diretti, centrato in quattro occasioni: stavolta quello per il Bayern si gioca a 13 mentre per i padroni di casa pagherebbe 30 volte la posta. Robert Lewandowski è come sempre l’osservato speciale: già 15 reti in campionato, al Leverkusen ha segnato 8 volte, tra Bundesliga e coppa di Germania, di cui 6 alla BayArena comprese due doppiette. La terza marcatura doppia del polacco è data a 2,85.