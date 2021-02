Nell'anticipo della 21a giornata di Bundesliga il Lipsia vince 2-1 con l'Augsburg e sale a -4 dal Bayern Monaco, fresco vincitore del Mondiale per Club. La squadra di Nagelsmann si conferma la migliore in casa per rendimento, e grazie ai gol di Olmo su rigore al 38' (dopo aver sbagliato un altro penalty due minuti prima) e di Nkunku al 43' si conferma al secondo posto e si avvicina al Bayern, che affronterà l'Arminia Biefeld nel posticipo di lunedì. L'Augsburg rimane a +5 dalla zona retrocessione, con il rischio di essere superato dal Colonia.