L’occasione è di quelle da non lasciarsi sfuggire: sfruttare il confronto diretto di oggi tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per rubare punti alle dirette avversarie e, magari, avvicinare la vetta. Il Lipsia di Nagelsmann, terza forza del campionato a sette punti dalla testa della Bundesliga, ospiterà domani l’Hertha Berlino, che veleggia a metà classifica. Secondo i betting analyst, i padroni di casa partono nettamente favoriti visto che il loro successo è dato a 1,35 rispetto all’8,00 con cui sono accreditati gli ospiti. La sfida che andrà in scena alla Red Bull Arena è l’ottava in assoluto con un bilancio quasi perfetto per il Lipsia: sei vittorie e una sola sconfitta. Visti i precedenti, e la potenza offensiva dei biancorossi, riporta Agipronews,l’Over, 1,38, si fa preferire nettamente all’Under, a 2,80. Secondo gli analisti, la gara dovrebbe sbloccarsi quasi subito visto che un gol nei primi 15 minuti di gioco è in lavagna a 2,45 mentre per ili risultato esatto, il 4-2 in favore di Schick e compagni, stesso punteggio del confronto di andata, pagherebbe 29 volte la posta.