Prosegue la Bundesliga. Dopo le vittorie di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, alle 15.30 ecco il big match di giornata, con la sfida tra RB Lipsia ed Eintracht Francoforte. Entrambe a 3 punti, hanno la possibilità di tenere il passo delle prime della classe. In casa Eintracht, inoltre, è sempre vivo il caso Rebic: cercato dall'Inter, è sul mercato, con dirigenza e staff tecnico che per ora non sono contenti del suo rendimento. Alle 18.30, poi, il Wolfsburg va in casa dell'Hertha, che arriva dal pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco.