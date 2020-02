Dopo la rimonta dell’Hertha, che ha ripreso sul 3 pari il Dusseldorf, con il gol del pareggio realizzato da Krzysztof Piatek, prosegue oggi la 24esima giornata di Bundesliga. Quattro partite alle 15.30, dove spiccano, ovviamente, quelle delle prime della classe: il Borussia Dortmund di Haaland attende in casa il Friburgo, mentre il Bayern Monaco, che dovrà fare a meno di Robert Lewandowski per il prossimo mese, va in casa dell’Hoffenheim. Chiudono il programma del primo pomeriggio Augsburg-Borussia Monchengldbach, con gli ospiti quarti in classifica a due punti dal Dortmund, e Mainz-Paderborn.





Alle 18.30, poi, lo Schalke 04, in piena corsa per il sesto posto, ultimo utile per l’Europa, ma che ha collezionato 3 punti nelle ultime 5 (3 pareggi, 2 ko e nessuna vittoria), va a Colonia, dove si lotta per non retrocedere in Zweite.